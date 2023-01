Защо мъжете не са готови за брак и дете, въпреки дълга връзка?

И днес Инспектор N-JOY ще даде думата на психолога Елена Димитрова-Ангелова, за да обсъдят слушателки въпрос в рубриката "Загубени в превода" по радио N-JOY.

Той идва от дама, която от дълго време е във връзка и има желание да има дете с партньора си, но той изглежда не е готов на това. Тя се връща към миналото, когато с друг нейн партньор също се стига до там и което сега остава повод за въпроса й.

"Защо мъжете влизат в дълги връзки с мен, но накрая се оказва, че не могат да ги задълбочат с брак или дете?"

Какъв е натуралният мъжки съвет на Инспектор N-JOY и какво отговаря професионалистът, психологът Елена Димитрова-Ангелова, чуйте в аудиофайла на страницата.