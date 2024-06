Оженихме се по любов, а 5 години по-късно разговорите ни са телеграфни...

Така ли се случва наистина в брака или е възможен и друг сценарий?

Това са въпросът на наша слушателка в рубриката за взаимоотношения днес.

Отговорите на психолога Elena Dimitrova-Angelova чуйте в новия епизод на "Загубени в превода" в шоуто на #ИнспекторNJOY

Ако сте пропуснали рубриката, можете да чуете аудиозаписа на страница.