След като миналата седмица в рубриката „Загубени в превода“ Инспектор N-JOY и Елена Димитрова – Ангелова обсъдиха отношенията майка – син, сега темата е майка - дъщеря.

Важно е да помним, че децата не ни принадлежат. Ние ги раждаме, отглеждаме и напътстваме, но какви грешки можем да допуснем може да чуете в аудиофайла на страницата.