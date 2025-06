„Измерването на света“ и „Ана, Ана, къш, къш, тъга!“

Станислава Георгиева-Съни представи в рубриката „За книгите и други приятели“, която е част от шоуто на Инспектор N-JOY, две заглавия за обичащите да четат слушатели.

Историята за двама млади гении, които по свой начин решават да измерят света, е разказана в романа „Измерването на света“ от Даниел Келман. Математик и природоизпитател изчисляват и изследват живота в неговата упоритост. В забавни философски размишления и абсурдни ситуации, романът провокира и забавлява.

Как да прогоним тъгата? На този въпрос даваме отговор чрез плюшените играчки в книжката „Ана, Ана, къш, къш, тъга!“ от Алекси Дормал и Домик Рок. През забавление, под формата на куклен театър, който пресъздава ситуации на отхвърляне, помагаме на детето да добие разбиране и увереност, преодолявайки емоцията тъга.

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.