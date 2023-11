Този вторник в рубриката „Загубени в превода“ с Инспектор N-JOY и Елена Димитрова–Ангелова слагаме заключението на дискусията за връзката между родители и деца.

Днес ще разгледаме последната част от темата, а именно – отношенията между бащи и синове.

Докато от своята майка синът се научава на любов, от своя баща той получава примера за това как да бъде мъж. В тази връзка, за да може момчето да изгради своята идентичност и самочувствие, е изключително важно в живота му да присъства мъжка фигура, на която то да може да разчита. Такова присъствие допринася също и за развитието на мироглед, различен от този на майката.

Ако ние като баща сме винаги до своя син, то ние можем да му помогнем да навлезе в турбулентните години на пубертета без страх и несигурност. Освен да го напътстваме в справянето с физическите промени в неговото тяло, ние трябва да споделяме с него своя личен опит, да му разказваме как ние самите сме преминали през своите тийнейджърски години. Когато сме опора на своето подрастващо момче, ние помагаме за изграждането на смел и устойчив млад мъж, който не прибягва до агресия.

Освен характера, ние сме ключова фигура и за създаването на възприятието за отношението към жените. Примерът, който детето наблюдава вкъщи, възпитава начина, по който то ще се отнася към своята половинка в бъдеще.

Не по-малко важно е задължението да научим своя син да изразява своите емоции по здравословен начин. Затова трябва всячески да избягваме да му налагаме, че чувствителността е женско качество, а всички мъже, които показват емоционалност, са „женчовци“. Ако прилагаме психическа или физическа агресия върху своето дете, ние вредим на неговата самооценка и му внушаваме съмнение за неговото право на съществуване.

Да позволяваме на сина си понякога да печели нашите игри, да го прегръщаме и да му казваме колко се гордеем с него, да присъстваме в живота му както физически, така и емоционално – това са само част от нещата, които трябва да изпълним, за да отгледаме пълноценен член на обществото, уверен в себе си и в своите възможности.

