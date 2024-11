В рубриката "Загубени в превода" Инспектор N-JOY и психологът Елена Димитрова-Ангелова и днес обсъждаха важните неща от живота.

Разговорът засегна различните методи за контрацепция, сексуалното и репрудуктивно здраве, емоционалната зрялост при младите хора r насърчаването на отговорното родителство.

Слушайте рубриката в аудиофайла на страницата.