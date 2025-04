Във вторник се потапяме в света на рубриката "Загубени в превода" с Инспектор N-JOY и Елена Димитрова-Ангелова.

Днес те, освен че обсъдиха цените на козунаците, отново отговарят на въпрос от слушател.

Господинът е във връзка, в която дамата на сърцето му държи нещата да са планирани предварително.

Нормално ли е половинката ми да иска да планира и контролира всичко? Какво може да се направи?

Чуйте отговора на психолога в аудиофайла на страницата.