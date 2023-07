Темата в рубриката „Загубени в превода“ с Инспектор N-JOY и Елена Димитрова-Ангелова днес е на база опита и наблюденията на психолога - кой е най-често задаваният въпрос при терапията за двойки:

НОРМАЛНО ЛИ Е?

Редно ли е терапевтът да казва какво е нормално?

Къде започва единият и къде свършва другият?

Понятието "ние" прави ли така, че "аз" и "ти" поотделно да не съществуваме?

Ако някога сте си задавали подобни въпроси, непременно чуйте аудиофайла на страницата!