Днес психологът Елена Димитрова-Ангелова и Инспектор N-JOY, както всеки вторник, обсъдиха теми, свързани с взаимоотношенията между мъжете и жените.

В епизода на рубриката "Загубени в превода" може да чуете отговор на въпрос на слушателка, свързан със създаването на поколение.

Дамата вече има желание за бебе, а партньорът й смята, че още са твърде млади.

Кога е подходящият момент да имаме дете?

Чуйте записа в аудиофайла на страницата.