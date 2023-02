Инспектор N-JOY и психологът Елена Димитрова - Ангелова осъществиха "прекрасно" рубриката "Загубени в превода" във вторник предиобед.

Темата днес отново е провокирана от слушателски въпрос.

По какво се различават нуждите на мъжете и жените?

Какво очакват мъжете да получат във връзките си?

Дали това са само "трите неща", по формулата на Инспектор N-JOY, или има и други неща, според психолога?

Стига ли само мусаката или си трябва и още нещо?

Отговорите на тези въпроси чуйте в аудиофайла на страницата.