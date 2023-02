Колко често половинките ви ви изнасят серенди - само на Св. Валентин или всеки ден? Какво правят чувствата на един остров и какви са сезоните на любовта? Това са само част от темите, които психологът Елена Димитрова-Ангелова и водещият на сутрешния блок по радио N-JOY Инспектор N-JOY ще обсъждат в Деня на влюбените!

Ако мъжът и жената са способни да се уважават, тяхната любов има шанс да разцъфти. Но това не означава, че любовта им не може да премине през различни сезони, включващи възходи и падения.

Чуйте каква е теорията на Джон Грей за влиянието на времето върху любовните връзки и какво можем да очакваме като сезонност при взаимоотношенията ни с половинката от новия епизод на рубриката "Загубени в превода".