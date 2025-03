Какви може да са причините партньор да напусне връзката внезапно?

Как и защо изведнъж, без предупреждения и предварителни индикации, някой може да си тръгне от връзка, която другият преживява като добра и пълноценна?

Това са въпросите, върху който се фокусираха психологът Елена Димитрова-Ангелова и Инспектор N-JOY в рубриката за взаимоотношения "Загубени в превода" тази седмица. Продължението на темата - очаквайте следващия вторник.

Ако сте пропуснали рубриката, чуйте записа в аудиофайла на страницата.