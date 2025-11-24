Вторник е денят за "Загубени в превода" с Инспектор N-JOY и психолога Елена Димитрова-Ангелова.

На 25 ноември, който е обявен за Международен ден за елиминиране на насилието над жени, темата от предходните два епизода в рубриката продължава.

Двамата обсъждиха как се ражда насилието, каква е психологията на насилника - как се формира, какво стои зад агресията, възможна ли е промяна? Слушайте епизода в аудиофайла на страницата.

Припомнете си също темите "Защо жертвите на насилие не си тръгват?" тук и "Насилието, неговите форми и първи симптоми" тук.