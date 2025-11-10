Над 20 жени са убити в България от началото на годината, в резултат на домашно насилие, сочи ужасяващата статистика.

Темата за насилието, неговите форми и първи симптоми коментираха в рубриката "Загубени в превода" психологът Елена Димитрвоа-Ангелова и Инспектор N-JOY тази седмица.

Изпращайте вашите запитвания към психолога на лични съобщения във Facebook.

Отговорите може да слушате всеки вторник в шоуто на Инспектор N-JOY.

Ако сте пропуснали рубриката "Загубени в превода", слушайте записа в аудиофайла на страницата.