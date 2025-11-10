На живо
Насилието, неговите форми и първи симптоми

Публикувано на 11 Ноември 2025
Над 20 жени са убити в България от началото на годината, в резултат на домашно насилие, сочи ужасяващата статистика.

Темата за насилието, неговите форми и първи симптоми коментираха в рубриката "Загубени в превода" психологът Елена Димитрвоа-Ангелова и Инспектор N-JOY тази седмица.

