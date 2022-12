Как да НЕ проваляме сами връзките си?

В днешния епизод на „Загубени в превода" Инспектор N-JOY и Елена Димитрова-Ангелова ще говорят за това как начинът, по който мислим проваля връзките ни?

Водещите ще започнат от проекцията, ще минат през генерализацията и ще завършат с филтрацията. Защо се обиждаме от предполагаемите мисли на другите за нас? Защо често се съсредоточаваме само около един факт за даден човек и го превръщаме в правило?

Отговорите на тези и още въпроси чуйте от аудиофайла по-горе в статията.