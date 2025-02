Днес в шоуто на Инспектор N-JOY отново слушахме рубриката "Загубени в превода" с психолога Елена Димитрова-Ангелова.

"Партньорът ми е толкова добър, помага на всички и прощава непрестанно по-дребни и по-големи предателства. Това му вреди", пише наша слушателка.

Как може човек да се справи с прекалената си доброта? Това е въпросът, върху който се фокусирахме в рубриката за взаимоотношения "Загубени в превода" тази седмица.

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.