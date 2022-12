Как да се справим с напрежението по празниците?

Днес е последният епизод на рубриката „Загубени в превода“ за 2022 година! В него Инспектор N-JOY и Елена Димитрова-Ангелова ще дадат полезни съвети за това как да се справим с настроенията и нагласата си към коледните празници.

От личния си и професионален опит Елена споделя, че репликите „Да идват, да минават“, „Да се свършва вече, да си отдъхнем“ са изключително често срещани изказвания, които влияят много на настроението по празниците на цялото семейство.

За да се справим с подобни ситуации, трябва да се запитаме какво наистина ни носи напрежение? Ако да дадем на себе си това, от което имаме нужда, може да променим целия си ден. Да не обръщаме внимание на нещата, които ни дразнят, да пренасочим вниманието към това, което ни е на сърце. Най-важното, да се наспим!

