В рубриката "Загубени в превода", Инспектор N-JOY и Елена Димитрова-Ангелова днес говориха на домашна, любовно-партньорска и леко кавгаджийска тематика.

Психологът отговори на въпрос от слушателка, която изпитва неудовлетворение от 7-годишната си връзка.

"Той все повече мълчи - аз все повече крещя. Аз съм самотна, предполагам и той - как да излезем от този омагосан кръг?"

Чуйте целия разговор в аудиофайла на страницата.