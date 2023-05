В началото на май идва ново издание на рубриката „Загубени в превода“ по радио N-JOY.

Инспектор N-JOY и психологът Елена Димитрова-Ангелова отново разсъждават по темата за отношенията жени-мъже.

Днес те отговарят на въпрос на слушател, който се интересува как да различи спокойствието, което се случва в отношенията в хода на улягането на една връзка, от загубата на интерес?

Чуйте какво казва психологът по темата в аудиофайла на страницата.