Има ли връзка между интровертността и годините?

От душата на компанията в студентските години, партньорът ми започна да предпочита да си стои вкъщи, на тихо и спокойно, пише ни слушателка.

Въпросът й постави началото на рубриката за взаимоотношения "Загубени в превода" този вторник.

Очакваме вашите запитвания към психолога Елена Димитрова-Ангелова на лични съобщения. Отговорите са всеки вторник в шоуто на Инспектор N-JOY.

