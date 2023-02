Какво е скрито насилие и жертви ли сме на такава агресия?

В този епизод на рубриката „Загубени в превода“ с Инспектор N-JOY и психолога Елена Димитрова - Ангелова ще разгледаме темата за скритото насилие и какви са неговите проявления. Възможно ли е да сме жертви на агресия, а да не го осъзнаваме?

Често оправдаваме чуждото поведения, а понякога дори не можем да регистрираме, ако отсрещната страна се отнася с неуважение към нас и дори отправя заплахи. Чуйте повече за сигналите на насилие, както и как да се справим с него от новия епизод в началото на статията.