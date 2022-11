Чувството за вина

В днешния епизод на "Загубени в превода" Инспектор N-JOY и Елена Димитрова-Ангелова ще разсъждават върху темата за чувство за вина.

Много често това чувство е предизвикано от манипулация. Как да се справим с нея? Едно от най-важните неща е да не се чувстваме виновни за нещо, което не зависи от нас. Вината се ражда още в детството. Хората, които изпитват вина обикновено са приятни, мили, отзивчиви, винаги искат да помогнат, но за сметка на това имат вътрешна агресия, която не изразяват.

Чуйте насоките и съветите на водещите по този тематъа от аудиофайла по-горе в статията.