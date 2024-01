Интересните теми в „Метарубрика“ с Инспектор N-JOY и Николай Ангелов не свършват.

Те двамата са отново сериозни или не толкова...

Проблемът с обслужващия персонал наболява, въпреки новите технологии, така че е наложително да се даде отговор на въпроса:

Защо ще върнем хората на касите на супермакетите?

Отговора чуйте в аудиофайла на страницата.