За гейминга и геймърите

Пак е сряда и пак е време за Метарубрика по радио N-JOY.

Днес Инспектор N-JOY и Николай Ангелов обсъдиха гейминга - една много сериозна индустрия, която въвлича много хора да играят игри.

Прогнозата е, че играещите през 2023 г. могат да достигнат 3 млрд. човека да играят под някаква форма електронни игри.

Какво е развитието на игрите през последните 20 години?

Печеливши ли са компаниите, произвеждащи игри?

Колко време и колко хора са необходими за създаването на интересна игра?

Отговорите на тези и други въпроси може да чуете в аудиофайла на страницата.