Инспектор N-JOY и Ники Ангелов и днес се потопиха в дебрите на технологичния свят.

В новото издание на Метарубриката двамата обсъдиха въпроса с проблемите на TikTok и влиянието на тази мрежа.

Според проучване, българите са на 6-то място в света по прекарване на време в тази платформа - приблизително 40 часа на месец.

Какво се случва с тази социална мрежа и как тя влияе в политиката и хората - това може да разберете от аудиофайла на страницата.