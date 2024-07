Европа е футбол, скоро пък светът ще е Олимпиада.

Спортни събития много това лято, филми ни заливат от стрийминг платформи и изведнъж разбираме, че телевизорът ни нещо ни е „умалял“.

Искаме пълно „кино“ преживяване, а това е възможно с видео проекторите за домашна употреба.

Какви видове са, трябват ли екрани за тях и въобще необходимо ли ни е това „чудо“ в къщи?

Това е темата в Метарубриката с Инспектор N-JOY и Николай Ангелов в днешния епизод.