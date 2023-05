Време е за новия епизод на Метарубриката.

Инспектор N-JOY и Николай Ангелов в сряда говорят за тока и жиците от Космоса или иначе казано - преноса на електричество от Космоса към Земята.

Представете си малки сателити, които акумулират електрическата енергия през соларните си панели и я изпращат към земята.

Дали и възможно?

Ники отговаря в аудиофайла на страницата.