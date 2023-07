Ники Ангелов и Инспектор N-JOY отново се събраха за поредния епизод на "Метарубрика".

В нея двамата обсъждат новата социална мрежа Threads на Марк Зукърбъг, която за сега не е ясно кога ще дойде в България.

Threads до голяма степен имитира Twitter и явно Зукърбърг вижда реална възможност да събори Илон Мъск в дигиталния свят.

Има ли и други, който искат да стъпят на сцената със социалните мрежи, може да разберете от аудиофайла на страницата.