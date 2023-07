"Метарубрика" с Николай Ангелов в шоуто на Инспектор N-JOY излиза във ваканция през август.

Преди това обаче двамата обсъдиха споделянето на пароли в стрийминг платформите.

Netflix са започнали да уведомяват потребителите си, че практиката със споделянето на пароли за достъп до услугите им, отива в миналото. Т.е. това 10-15 човека да гледат с един акаунт, вече няма да е възможно.

