Що е то Wikipedia и има ли почва у нас?

В поредното издание на Метарубрика Инспектор N-JOY и Николай Ангелов разглеждат едно чудо на технологията, създадено през 2001 г., наречено Wikipedia.

Колко клучов е този сайт за нас като потребители на интернет съдържание и колко малко знаем за него?

Къде се нарежда Wikipedia в класацията на най-посещаваните сайтове всяка година?

Кой създава съдържанието в сайта?

Защо там се води "война" за царевицата?

Защо да внимаваме какво четем в Wikipedia?

Отговорите на тези въпроси и още полезни съвети за употребата на този популярен сайта може да чуете в аудиозаписа на страницата.