В сряда отново влизаме в "Метарубриката" с Инспектор N-JOY и Николай Ангелов.

Дали технологичната революция ще остави много хора без работа?

Какво сочат към момента някои проучвания на агенции?

Колко работни места са под заплаха?

Отговорите на тези и още много въпроси даваме в аудиофайла на страницата.