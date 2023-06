Новият епизод на "Метарубриката" с Инспектор N-JOY и Николай Ангелов вече е тук.

Двамата технологични пътешественици днес отново обсъждат изкуственият интелект, но този път посоката е четенето на мисли.

Нова японска разработка реконструира мислите в образи - как се случва това и дали резултатите от нея са опасни, може да научите от аудиофайла на страницата.