Инспектор N-JOY и Николай Ангелов - три в едно!

Те двамата и темата в Метарубрика по радио N-JOY: Зарядни и батерии.

И по-специално за ново поколение зарядни, които се наричат GaN.

Какво представлява тази технология и какви са нейните предимства?

В какви размери са зарядните GaN?

Също така двамата обсъждат защо не е добре да оставяме телефона си да се зарежда цяла нощ?

Чуйте разговора им в аудиофайла на страницата.