И днес Инспектор N-JOY и Николай Ангелов ще ни представят най-актуалното в света на технологиите.

Изкуственият интелект продължава да ни смайва и така се появи Sora на Chat GPT - която задава текстова заявка за да произведе видео със съдържание по желание и изкуственият интелект прави висококачествено реалистично видео.

Какво трябва да бъде зазадено, за да се получи вепечатляващото видео, което искаме да получим?

