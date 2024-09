Новостите от технологичния свят след ваканцията

Рубриките в шоуто на Инспектор N-JOY една по една се завръщат след ваканцията.

В сряда дойде време и Ники Ангелов с Метарубриката да си дойде на мястото и отново да продължи да ни въвежда в света на технологичните новости.

Илон Мъск и неговата компания отново пуснаха хора в Космоса преди дни, но какво беше различното този път?

Ще се отразят ли изборите в САЩ на Мъск и неговата компания?

Кои са новите телефони, които залагат сериозно на изкуственият ентелект и ще бъдат ли достъпни в Европа?

