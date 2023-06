Тази седмица Инспектор N-JOY и Николай Ангелов се взират в "Метарубриката" и виждат чрез фейс компютър.

Миналата седмица Apple представиха новите си очила и моментално запалиха феновете на технологиите.

Ако искате да научите повече за тях - чуйте аудиофайла на страницата.