Като всяка сряда в Метарубриката, Инспектор N-JOY и Николай Ангелов влизат в матрици, вселени, интернети и най-вече в детайли за технологичния свят около нас.

Днес те разглеждат заниманията на някои от най-големите компании, който произвеждат технологични джаджи за носене (Wearables) - часовници, пръстени, очила и др.

Чуйте какво се готвят големите компании да представят на пазара в близко бъдеще в аудиофайла на страницата.