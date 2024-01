Най-интересното в сферата на потребителските технологии

Днес в „Метарубрика“ с Инспектор N-JOY и Николай Ангелов обсъждаме най-голямото в света изложение за потребителска електроника, провело се между 9 и 12 януари.

Какви технологични постижения представиха участниците в събитието на своите потребители?

Телевизори с прозрачни екрани са една от най-интригуващите новости. Макар и направени само от стъкло, Mini LED технологията позволява превключването им в режим, подобен на стандартен телевизор, с цел безпроблемна видимост на образа.

Интерес предизвиква и нова прахосмукачка робот, снабдена с функции за сухо и мокро почистване. Особеното при този продукт е опцията докинг станцията да бъде закачена към водопровод и канализация, което спестява на потребителя ръчното зареждане и изпразване на тубите.

Новости има и в света на „джаджите“ – такава е маската с вградена функция за провеждане на телефонни разговори. Благодарение на пълната звукова изолация, която маската предоставя, е подходяща дори и за употреба на работното място.

С тези и още от най-новите изобретения в света на потребителската електроника можете да се запознаете в аудиофайла на страницата.