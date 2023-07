В новия епизод на "Метарубрика" с Николай Ангелов и Инспектор N-JOY отново влизаме дълбоко в технологичния свят.

Новината е, че съвсем скоро ще имаме 100 пъти по-бърз WiFi!

Институтът на инженерите по електротехника и електроника (Institute of Electrical and Electronics Engineers) прие нов стандарт, който ще позволи това.

