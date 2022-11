Крипто: Домино ефект

В днешния епизод на „Метарубрика“ Инспектор N-JOY и Николай Ангелов ще отворят темата за криптовалутите. Наскоро една от големите глобални борси фалира, като заедно с нея се срина и целия криптопазар. Има теории защо, как и кой е причинил фалита, но все още не е напълно ясно изяснено какво точно се е случило.

Как и защо се е стигнало до паническо продаване, след намесата на основния конкурент и как това е довело до домино ефект, разберете от аудиофайла по-горе в статията.