Кибертормозът онлайн

"Метарубрика" с Николай Ангелов в шоуто на Инспектор N-JOY пак е тук и то с още по-актуални технологични теми.

Днес разговорът е сериозен. След като миналата седмица дебатите вървяха по остта - кое е красиво и кое грозно в социалните мрежи, то днес акцентът е кибертормозът.

Темата, която засяга основно подрастващите, но за жалост не само тях.

Изострените отношения в реалния живот дават повод за анонимен онлайн тормоз, които дори може да стигне до реална заплаха.

Какво да правим при кибертормоз?

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.