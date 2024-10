Метарубриката си идва навреме и на място.

Всяка сряда Инспектор N-JOY и Ники Ангелов ни телепортират в света на технологичните новости.

Instagram ни готви промени и най-вероятно няма да ни хареса.

Нацинаещите инфлуенсъри да се запасят с търпение, защото не им излиза сметката на бизнесмените, които управляват мрежите.

Чуйте любопитните детали в аудиофайла на страницата.