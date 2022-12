Какво правим, когато някоя социална мрежа започне да "гасне“

Дойде време и за последния епизод на „Метарубрика“ за 2022 година! Днес Инспектор N-JOY и Николай Ангелов ще говорят за това, какво ще се случи ако любимата ни социална мрежа започне да “гасне“.

Примерът, който дават водещите включва популярният Илон Мъск и новата му придобивка - Twitter. Собственикът на социалната мрежа блокира акаунти, които споделят чужди мрежи в биографията си. Това не продължи дълго, тъй като е в разрез с политиката на европейския регулатор.

Разберете още кой ще бъде новият изпълнителен директор на Twitter? Какво се случва с потребителите на социалната мрежа? Докога ще продължат “пожарите“ там и коя е конкуренцията, която плаши Мъск, от аудиофайла по-горе в статията.