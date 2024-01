Какво ни очаква в света на технологиите?

Завръщаме се с първото издание на „Метарубрика“ за 2024 в компанията на Инспектор N-JOY и Николай Ангелов, в което обсъждаме прогнозата за развитието на технологиите през тази година.

Какви новости можем да очакваме през следващите 12 месеца?

Тенденцията в разработката на електрическите коли запазва своята популярност и през 2024. Все повече се развиват технологиите, свързани с батериите и електрическите двигатели, подобрява се пробегът на автомобилите, скъсява се и времето за зареждане. На дневен ред е и един от най-важните за разрешаване проблеми със захранването на електрическите станции.

Интересна е и прогнозата в сферата на социалните мрежи. Очаква се челното място в класацията за популярност да бъде заето от TikTok, а съдбата на X/Twitter е под въпрос, като се допуска дори и фалит на компанията или смяна на изпълнителния директор.

Успешно се очертава и бъдещето на криптовалутите. Това показва последното повишаване на тяхната цена, а заедно с нея и очакваното нарастване на стойността на всички проекти, свързани с криптовалути.

Популярни и през тази година ще бъдат устройствата, свързани с виртуална реалност. Очилата, които са обект на усилена разработка от най-големите технологични компании, се радват на значителен интерес сред потребителите, някои от които очакват мониторите и телевизорите да бъдат изместени.

На последно място, но не и по значимост, е изкуственият интелект, превземащ бавно, но сигурно света на технологиите. От чипове до наноустройства, развитието на това изобретение се случва главоломно, а то все повече ще навлиза в ежедневието ни.

Още интересни детайли от технологичната прогноза за 2024 можете да чуете в аудиофайла на страницата.