Днес Метарубрика по радио N-JOY започна като по телевизията!

Инспектор N-JOY тържествено представи Николай Ангелов и двамата обсъдиха темата за предизвикващия напоследък фурор ChatGTP.

Вие питате - чатът отговоря и то като човек, при това доста интелигентен.

В него отново има замесен изкуствен интелект, но какво точно може да прави, може да чуете в аудиофайла на страницата.