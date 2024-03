Как се променят социалните мрежи?

Метарубриката - влизаме в матрици, вселени, интернети и най-вече в детайли за технологичния свят около нас.

Инспектор N-JOY и Николай Ангелов днес говорят за социалните мрежи и техния невероятен свят.

Обвързването на потребителите към TikTok е намаляло с 39%, а 1/4 от потребителите, влизащи да гледат видеа са пренасочени от Instagram, който е най-големият им конкурент.

Facebook също променя начина, по който прави бизнес и предоставя новинарско съдържание.

Какви са предизвикателствата пред платформите и създателите на съдържание - чуйте в аудиофайла на страницата.