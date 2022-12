Как да учим по-лесно: Силата на игровизацията

В днешния епизод на „Метарубрика“ Инспектор N-JOY и Николай Ангелов ще запознаят слушателите с един интересен метод за научаване на нови неща - геймификацията или игровизация.

Всичко идва от игровите форми, които с помощта на точки, сърчица или диамантчета. Те мотивират потребителите да продължават напред, като в същото време научават още нови и нови неща.

Чуйте кои са тези апликации и с какво могат да помогнат дори на най-възрастните от аудиофайла по-горе в статията.