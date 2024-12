Инспектор N-JOY и Ники Ангелов и днес ни накараха да се усмихнем, благодарение на типичното си чувство за хумор.

В новото издание на Метарубриката двамата обсъдиха темата с онлайн измамите.

Чуйте как да се предпазите от подобни неприятности в аудиофайла на страницата.