Отново е сряда и отново е време за Метарубриката.

Днес Инспектор N-JOY и Ники Ангелов обсъдиха идеите за подаръци за Коледа.

Сред тях са фитнес тракери, настолни гласови асистенти, лего комплекти, настолни игри и слушалки.

