Инспектор N-JOY и Ники Ангелов отново разнищиха технологичните теми в Метарубриката по радио N-JOY.

В този епизод двамата обърнаха внимание на градската мобилност и придвижването.

Роботизирани таксита, автономни таксита, летящи таксита и какво е бъдещето на градската мобилност може да чуете в аудиофайла на страницата.